Баюшки-баю: этим котикам все равно где спать

Кошки никогда не отказывают себе в отдыхе. И для них совершенно не имеет значения, является ли место, которое они облюбовали для сна, подходящим для этого. Если они действительно хотят спать, они способны уснуть где угодно. Нам всем стоит поучиться умению расслабляться и наслаждаться жизнью у этих животных.Как иногда хочется стать котом и жить такой беззаботной жизнью. И хотя это только мечты, отдыхать тоже нужно. Не забывайте выделять себе время на отдых, ведь все дела все равно не переделаешь.