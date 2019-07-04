Три, четыре, пять, выходи меня искать: песики, которые не умеют прятаться

Вы помните, как в детстве с друзьями или с родителями играли в прятки? С возрастом мастерство камуфляжа росло, и места для пряток выбирались все более неожиданные и труднодоступные. А вот собаки – они как маленькие дети, искренне и безропотно верят, что если уж они спрятали глаза или морду, то их-то уж точно никто не видит! А все остальное уже можно и не прятать… вне зависимости от того, каких оно размеров.