Папа все умеет, особенно веселится от всей души со своими чадами

Мама - самый заботливый и близкий человек в нашей жизни. Так было и будет всегда. Но подход к воспитанию наших мам резко отличается от отцовского. Ведь в мужчинах, как ни крути, больше стеба. Соответственно они ко многому подходят с приколом.