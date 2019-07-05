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Пятница, 05.07.2019
"Поп-культурный энтузиаст": парень дополняет котами постеры голливудских фильмов
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"Поп-культурный энтузиаст": парень дополняет котами постеры голливудских фильмов

Джими Чунг (Jaemy Choong) — малайзийский художник и «поп-культурный энтузиаст», известный за свои фотобомбы и шалости в социальных сетях. Молодой человек явно увлекается кинематографом и постерами к фильмам: раньше он делал коллажи, где главными героями становились его друзья, теперь же новая фишка художника — коты. Именно этими пушистыми животными Джими дополняет постеры голливудских фильмов. Известно, как тяжело заставить котов не двигаться и уж тем более позировать, поэтому художник явно проделал большую работу по созданию этих фотографий.
Фото: instagram
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