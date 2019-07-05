Жутко смешно: комиксы о нечисти, живущей в нашем мире Подборка веселых комиксов про жизнь выдуманных монстров доставляет столько же удовольствия, сколько бед принесло бы их реальное существование. Павел Пако и его "Мозги трески" даруют нам возможность понаблюдать за поведением всевозможных чудищ в нашей бренной действительности. Вампиры, оборотни, подкроватные монстры — все они имеют право на свою минуту славы. Перед вами 18 таких устрашающих минут.