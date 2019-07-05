Удивительная красота в картинках (Фото) Каждый день мир предлагает множество прекрасных моментов и событий, которые вдохновляют и просто украшают нашу жизнь! Как всегда в фотоколлекциях с этим названием, сегодня мы хотели бы показать вам то, что могло не попасть в поле вашего зрения! Прекрасный 3D-арт, замечательные песочные скульптуры, удивительные лики природы, креативная реклама и безграничная фантазия человека - все это и многое другое вы увидите на этих потрясающих фотографиях!