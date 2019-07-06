Ни стыда, ни совести: наглые люди, которые вывели бы из себя даже самого спокойного

Даже если вы — самый жизнерадостный человек на свете, где-нибудь да и найдется ваш сородич, который своим поведением создаст для вас персональный филиал ада на Земле и даже этого не заметит. Ведь то, что одному кажется непростительным преступлением против человечества, для другого оказывается вполне себе обычным поведением. Что тут делать? Только пожурить нахалов и самим так никогда не поступать.