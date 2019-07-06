Скачать
Суббота, 06.07.2019
Ни стыда, ни совести: наглые люди, которые вывели бы из себя даже самого спокойного
1 / 17

Ни стыда, ни совести: наглые люди, которые вывели бы из себя даже самого спокойного

Даже если вы — самый жизнерадостный человек на свете, где-нибудь да и найдется ваш сородич, который своим поведением создаст для вас персональный филиал ада на Земле и даже этого не заметит. Ведь то, что одному кажется непростительным преступлением против человечества, для другого оказывается вполне себе обычным поведением. Что тут делать? Только пожурить нахалов и самим так никогда не поступать.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Улыбка, Смех, Позитив, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Хохот, Настрение, Радорсть.
10:34 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь