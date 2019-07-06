После этих снимков вы непременно влюбитесь в хаски

Одни из главных любимчиков пользователей сети среди собак давно стали хаски. Они впали в душу людям благодаря своим глазам, харизме и забавному характеру. Грозная морда или щенячьи глазки - все можно полюбить в хаски, а потом еще и завести его захочется.