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Суббота, 06.07.2019
После этих снимков вы непременно влюбитесь в хаски
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После этих снимков вы непременно влюбитесь в хаски

Одни из главных любимчиков пользователей сети среди собак давно стали хаски. Они впали в душу людям благодаря своим глазам, харизме и забавному характеру. Грозная морда или щенячьи глазки - все можно полюбить в хаски, а потом еще и завести его захочется.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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