Япония создана не для высоких людей: смешные доказательства Жизнь иностранца в чужой стране и так не сахар, а если отличия от местных жителей заметны невооруженным глазом, то это становится настоящей проблемой. Это своей макушкой в полной степени чувствуют люди, которые слово "высокий" слышат чаще, чем свое имя — как только они попадают в Японию, то сразу же чувствуют себя Гулливерами в стране лилипутов. Потолки, люстры, двери и даже душ — всё так и норовит ударить иностранцев-великанов прямо в лоб, но они над этим только посмеиваются!