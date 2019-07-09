Удивительные комиксы, которые заставят улыбаться каждого Художница из Челябинска Анастасия Иванова уже давно полюбилась пользователям интернета своими комиксами, которые она рисует, по её словам, «чтобы заставить вас улыбаться». И у неё это действительно получается: в Инстаграме за её страницей Comicada следят более 63 тысяч человек. Героиня комиксов — светловолосая девушка, некое альтер-эго Анастасии. Здесь вы найдёте ситуации, с которыми сталкивался каждый, в соусе из злободневого юмора с ноткой абсурда.