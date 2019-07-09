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Вторник, 09.07.2019
Удивительные комиксы, которые заставят улыбаться каждого
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Удивительные комиксы, которые заставят улыбаться каждого

Художница из Челябинска Анастасия Иванова уже давно полюбилась пользователям интернета своими комиксами, которые она рисует, по её словам, «чтобы заставить вас улыбаться». И у неё это действительно получается: в Инстаграме за её страницей Comicada следят более 63 тысяч человек. Героиня комиксов — светловолосая девушка, некое альтер-эго Анастасии. Здесь вы найдёте ситуации, с которыми сталкивался каждый, в соусе из злободневого юмора с ноткой абсурда.
twizz.ru
Фото: pixabay.com
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Улыбка, Смех, Курьез, Шутка, Веселье, Анастасия Иванова, Комикс.
17:29 Сегодня Телеграф
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