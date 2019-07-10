Когда фотограф на свадьбе с юморком: забавные снимки

Всякая свадьба богата на причуды, и именно о них пойдет речь. Собранные снимки позволяют еще раз убедиться в том, что критическая концентрация друзей и родственников в момент торжества может быть опасной для здоровья, нервной системы и даже жизни!