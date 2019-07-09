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Среда, 10.07.2019
Пойманы с поличным: самые шкодливые в мире детишки, зверушки и даже взрослые
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Пойманы с поличным: самые шкодливые в мире детишки, зверушки и даже взрослые

Ах, как это бывает забавно, застать своих домашних любимцев или детишек на месте преступления. то в холодильник "просто заглянут", то кнопки из ноутбука решат достать и почистить. Впрочем, этими забавами список "преступлений" не ограничивается. В этом обзоре собраны фотографии самых шкодливых в мире детишек, зверушек и даже взрослых, и эти фото обязательно поднимут настроение.
Фото: jumornoj.temaretik.com
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23:33 Вт, 9 Июль 2019 Телеграф
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