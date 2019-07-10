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Среда, 10.07.2019
Забавные примеры покупок из Интернта
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Забавные примеры покупок из Интернта

Мы живем в эру потребления. Никогда ранее человечество не потребляло столько товаров, как сейчас. Неудивительно, что удобство покупок выведено на невиданный доселе уровень. Продавцы стараются не просто заманить потенциального покупателя яркими рекламными баннерами и большими скидками, но и пытаются всячески угодить, оставить после себя хорошее послевкусие. Конечно, получается не всегда и не у всех. И сегодня мы покажем 20 неудачных покупок в интернете, которые показались нам забавными. Хотя «счастливым обладателям», вероятно, не до смеха, ведь их мечты разбились просто в прах.
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Смех, Юмор, Позитив, Курьез, Приколы, Покупки из Интернета.
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