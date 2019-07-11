Странные истории из реальной жизни Очередная фотоколлекция ситуаций и казусов, с которыми не хотелось бы столкнуться никому из нас. Потому что, даже не живя в Австралии, мы иногда встречаем жутких существ, способных напугать даже самых смелых из нас.