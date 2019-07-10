Походы в зоопарк могут быть очень веселыми... или нет

Зоопарк создан для того, чтобы дарить посетителям настоящие, исключительно положительные эмоции и радость от пребывания в этом чудесном месте. Главными действующими лицами в зоопарке являются животные, и они об этом прекрасно знают. Однако, далеко не каждый зверь рад гостям, особенно, детям!