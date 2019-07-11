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Четверг, 11.07.2019
Ах, это лето: приколы, от которых улыбка не сойдет с вашего лица
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Ах, это лето: приколы, от которых улыбка не сойдет с вашего лица

Какое самое любимое время года? Большинство без долгих раздумий ответят сразу: "Конечно же, лето!" Лето - это солнце, море, пляж, дача, шашлыки, веселые вечера, вечеринки ночами напролет с друзьями и многое другое.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Лето, Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы, Летние приколы.
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