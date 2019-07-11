Реальные цыпочки в ярких балетных пачках: прикольные фото Интернет непредсказуем: то, что вчера никому и в голову прийти не могло, сегодня бьет все рекорды популярности. Так, например, в последнее время Интернет-пользователи стали выкладывать в сеть фотографии цыплят, куриц и прочей домашней живности в импровизированных балетных пачках.