Бывает: люди, которым нужно срочно выровнять загар

Наконец-то выбравшись на пляж, многие забывают о том, что загорать тоже нужно правильно, ведь солнце бывает безжалостным и может не только нанести вред здоровью, но и сыграть с вами в злую шутку, которую потом сложно будет исправить.