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Пятница, 12.07.2019
Сделано в США и доведено до абсурда: вещи, которые вызовут нервный тик у иностранца
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Сделано в США и доведено до абсурда: вещи, которые вызовут нервный тик у иностранца

Как и у нас, в США можно встретить довольно много типичных явлений, которые приводят в ужас иностранцев и становятся источником абсурдных легенд и мифов. Например, любовь американцев ко всему, что зажарено до смерти во фритюре, любовь к оружию и национальному флагу, а также бекон везде и всегда. Конечно, эти вещи применимы не ко всем, но, тем не менее, благодаря отдельным гражданам весь остальной мир уже не может воспринимать определенные предметы и продукты по-другому.
terraoko.com
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