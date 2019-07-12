Сделано в США и доведено до абсурда: вещи, которые вызовут нервный тик у иностранца

Как и у нас, в США можно встретить довольно много типичных явлений, которые приводят в ужас иностранцев и становятся источником абсурдных легенд и мифов. Например, любовь американцев ко всему, что зажарено до смерти во фритюре, любовь к оружию и национальному флагу, а также бекон везде и всегда. Конечно, эти вещи применимы не ко всем, но, тем не менее, благодаря отдельным гражданам весь остальной мир уже не может воспринимать определенные предметы и продукты по-другому.