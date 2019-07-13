Сломай голову: снимки, на которые стоит посмотреть несколько раз

Есть только одна вещь, которая решает больше, чем кадры. Ракурс кадров. Порой удачный ракурс способен придать снимку такую глубину, о которой фотограф, в общем-то, и не задумывался. Вот несколько ярких примеров.