Когда у фотографа веселая съемка: младенцы, которые все испортили

Главное в жизни - это дети! Они - наше счастье, любовь и самое дорогое. Казалось бы, еще вчера они были младенцами, а теперь уже совсем взрослые и самостоятельные люди. Поэтому всегда приятно, спустя много лет листать семейный фотоальбом и вспоминать те самые времена, когда малютки помещались на ладони.