Маразмы строительства, которые сводят с ума: курьезные фото Строители - люди творческие. Они как художники, "рисуют" так, как видят. И иногда их творчество не так то просто понять… Представляем вашему вниманию очередную подборку из несколько примеров беспощадного строительного маразма, от которого едет крыша!