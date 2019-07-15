Мир полон запретов: забавных объявлений, которые это доказывают Жизнь в любом обществе должна быть регламентирована для сохранения порядка. И наши соотечественники - не исключение. Куда ни глянь - везде запреты. Вот только иногда форма, в которой воспрещается что-либо делать, совсем уж получается забавная. Глядя на такие вывески, так и хочется сделать все наоборот.