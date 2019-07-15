Очень вовремя: снимки, сделанные в нужный момент Благодаря повсеместным камерам, вся наша жизнь превратилась в кадры, и интереснее всего из них те, которые мы реже всего видим. А видим мы их редко не потому, что подобного мало снимают, а потому, что всякое такое случается редко. К счастью интернет большой, и в нем регулярно появляются новые кадры, сделанные в нужный момент. 30 редких фотографий, снятых не раньше и не позже, а именно в нужный момент, ждут вас далее.