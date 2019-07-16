Голуби-богачи: хлебные ожерелья как символ богатства в голубином мире Дорогие цацки и понты характерны не только для мира людей, но и для мира голубей. А вы знаете, как голуби демонстрируют своё богатство и роскошь? Если нет, то после просмотра этого поста будете знать! Да, хлебные ожерелья, колье и бусы (смотря кто как наклевал) — основной показатель зажиточности и демонстрация огромного богатства среди голубиного сообщества. Много ли вы видели голубей-богачей, так же горделиво и гламурно шагающих по асфальту с гигантскими ломтиками хлеба вокруг шеи? Мы собрали для вас целую фотоколлекцию!