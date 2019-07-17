Как зависть выглядит со стороны: забавные снимки Это чувство универсальное — черную, белую или зеленую, зависть, вероятнее всего, испытывал каждый. Современные психологи советуют не стыдиться зависти и использовать ее как ориентир в жизни — если завидуешь кому-то приложи все усилия и добейся того же. Увы, это не всегда возможно. А иногда завистливые взгляды создают забавные или абсурдные ситуации, как в нашей подборке.