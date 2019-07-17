Не жалуйтесь: самые неловкие профессии в мире Многие постоянно жалуются на свою тяжелую работу, зачастую понятия не имя о том, что такое, по-настоящему, сложная работа… Представляем вашему вниманию фото-подборку для тех, кто думает, что у него плохая работа…