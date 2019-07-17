Уморительные фотографии, сделанные в нужный момент Хороший фотограф на вес золота! Но даже первоклассным спецам в этом деле не всегда удается поймать правильный ракурс, чтобы в итоге получить не просто хорошую фотку, а нечто большее… Но когда все получается, результат просто разрывает!