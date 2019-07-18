Детские прозвища - бессмысленные и беспощадные: воспоминания пользователей сети Люди в социальных сетях рассказывают о прозвищах, которыми их дразнили в детстве. Большинство из них основаны на рифме к имени, но есть и те, которыми их нарекли после определенного стечения обстоятельств или необычного поступка.