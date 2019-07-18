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Четверг, 18.07.2019
И угадывать не надо: типичные фразы, по которым легко узнать профессию человека
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И угадывать не надо: типичные фразы, по которым легко узнать профессию человека

На каждой работе есть свои особенности, от которых у сотрудников появляются типичные «рабочие» выражения, по которым можно сразу угадать их профессию. Услышав эти профессионализмы, человеку не составит труда догадаться, что перед ним находится стоматолог, продавец или парикмахер. Таким образом, можно смело сказать, что на каждой работе есть свой особенный язык.
mainfun.ru
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