Фотошоп всему голова: увлекательные снимки, сделанные без помощи фоторедактора В современном мире фотошоп всему голова. С его помощью каждый может сделать себя красивее, а фотографию такой, какой захочет. Но вот что настоящее искусство, так это уметь делать увлекательные фотографии без помощи фоторедактора. Хотя возможно эти люди просто не умеют пользоваться программой, но, в любом случае, их идеи оригинальные и очень крутые. Несколько фотографий без фотошопа от находчивых людей, которые сделали все, чтобы они стали максимально интересными, ждут вас далее.