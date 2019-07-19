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Самое милое, что вы сегодня увидите: умилительные спящие котики
Что может быть прелестнее котеек? Только котейки, которые смешно спят на спине. Оказывается, такой забавной привычкой владеет осень много кошек.
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