Спят усталые игрушки: самые бесшабашно спящие собаки

Нам удалось найти собак, которые просто не понимают, как можно комфортно расположиться на диване рядом с хозяином. Взгляните на фото, заставляющие улыбнуться… Итак, самые бесшабашно спящие собаки.