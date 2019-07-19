Вам показалось: снимки, на которые нужно смотреть внимательней

Человеческий мозг уникален. Если он что-то не поймет, тогда додумает. Чтобы не истолковать что-то неправильно, на каждую из этих фотографий стоит взглянуть дважды. Желаем повеселиться от души!