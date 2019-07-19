Прикольные примеры того, что сантехники бывают очень креативными

Глядя на эти фотографии понимаешь, что сантехники - творческие люди. Они рисуют настоящие шедевры, холстом им служат ванные комнаты, а кистью - трубы и краны. И если вы иногда их не понимаете, просто такое искусство не для вас…