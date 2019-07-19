Сумасшедшие задания из школьных учебников Одни ругают систему образования прошлых десятилетий, другие, наоборот, с ностальгией вспоминают, какими эрудитами тогда были дети. Во всяком случае, каждый остается при своем мнении. Вот только если заглянуть в учебники, которые составляли современные сотрудники министерства образования, то иногда возникает вопрос об их адекватности. Сегодня мы собрали 17 фото с сумасшедшими заданиями из школьных учебников, способные загнать в тупик даже взрослых.