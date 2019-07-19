Кому такое могло прийти в голову: уморительные рекламные баннеры

Реклама повсюду: дома, на улице, на работе. Мы ее не замечаем до тех пор, пока не попадается что-нибудь забавное. И тогда возникает только одна мысль: кому такое могло прийти в голову. Вот несколько уморительных рекламных баннеров, авторы которых могли бы писать шутки для КВН.