В самый подходящий момент: забавные снимки, сделанные очень "вовремя" Вниманию читателей новый, традиционный юмористический обзор. В нем были собраны почти два десятка невероятно эпичных фотографий, каждая из которых была снята в самый подходящий для этого момент. Смотрим.