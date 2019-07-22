Приколы, которые знакомы каждому офисному планктону Если вы наивно думаете, что все офисные работники весь рабдень, смиренно склонив голову, чахнут над клавиатурой, время от времени переводя взгляд на ненавистный экран монитора, чтобы убедиться в том, что они печатают на нужной раскладке - вы глубоко ошибаетесь. Нет, мы не утверждаем, что нет таких "счастливчиков", преданных любимому делу. Фанатики есть везде…