Юморная интерпретация картин, от которой не сдержать улыбку

Ценители искусства любят делать вид, что это особенная и очень сложная наука - интерпретировать картины. Но, как показывают все эти твиты, значение скрытых посланий живописцев зачастую очевидно и очень смешно, потому что жизненно.