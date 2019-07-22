Позитивный заряд: уморительная коллекция объявлений

Для того, чтобы научиться писать завлекающие и продающие рекламные объявления необязательно посещать дорогостоящие курсы и тренинги… вполне достаточно пройтись по улицам города, и вы увидите кучу надписей, баннеров, вывесок, которые, как минимум, заставят вас улыбнуться.