Сделать фото в нужный момент и в нужном месте - дело не из легких

Соскучились веселой хохотушке? Представляем вашему вниманию очередную подборку фотографий, сделанных в самый удачный момент! Понятно, что многие из них постановочные, но менее смешными они от этого не стали!