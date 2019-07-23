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Сделать фото в нужный момент и в нужном месте - дело не из легких
Соскучились веселой хохотушке? Представляем вашему вниманию очередную подборку фотографий, сделанных в самый удачный момент! Понятно, что многие из них постановочные, но менее смешными они от этого не стали!
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