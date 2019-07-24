Когда неудача - твое второе имя: забавные снимки А вот очередная коллекция фотографий из жизни людей, у которых наступил день, когда все происходит не так, как хотелось бы. Неприятности случаются у каждого из нас, только у кого-то они бывают более неприятными, чем у остальных. От падения со шкафа и протараненного автомобилем дома до унесннного ветром батута, сломавшегося в замочной скважине ключа и уничтоженных землетрясением запасов вина в погребе, эти кадры идеально подошли бы для фильма под названием "Мы на это лучше посмотрим со стороны".