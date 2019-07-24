Еще одна причина улыбнуться: уморительные демотиваторы Очередная коллекция прикольных демотиваторов, чтобы новый день начался с улыбки! Сегодня в выпуске: про особенности ресторанов на воде, про будни эстонской дипломатии, про разновидности медуз, про умение красиво жить, про мужскую смекалку и многое другое!