#beachfail: величайшие пляжные провалы от зрителей шоу Джимми Феллона Лето, солнце пляж — вот три ингредиента хорошего летнего отдыха. Правда, иногда в это трио вмешиваются провалы разной степени огромности, которые любой теплый денек превратят в одну большую хохму. Нужно-то для этого всего ничего — украденные волной сумки, неудачный прыжок на фото или перебор с кремом от загара. Комик Джимми Феллон попросил своих зрителей рассказать, что им запомнилось как величайший фейл их жизни и добавить к истории хештег #beachfail (пляжный провал). И рассказчики не подкачали!