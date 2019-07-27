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Суббота, 27.07.2019
Тем временем в: стереотипно-нелепые ситуации, которые присущи самым разным странам
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Тем временем в: стереотипно-нелепые ситуации, которые присущи самым разным странам

Юмор здесь основан на обыгрывании стереотипно-нелепых ситуаций, которые присущи самым разным местам, например, офисам, супермаркетам, метро или очередям в поликлиниках. Но иногда он используется в куда более широких масштабах. В нашей подборке мы хотим сосредоточиться на странах, городах и других географических объектах, где происходит нечто забавное и выраженное всего одной фотографией. Снимками поделились пользователи сети со всего мира, и самыми популярными местами, это не удивительно, являются Австралия, Япония и Россия. Следует отметить, что ни авторы фото, ни мы не стремимся к навязыванию стереотипов и издёвкам в сторону государств мира — все это лишь для юмора. А теперь давайте посмотрим на всех!
Фото: twizz.ru
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