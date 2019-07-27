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А что, если бы они улыбались: как бы выглядели герои известных картин с улыбкой
Большинство знаменитых картин довольно грустны и печальны — на них никто не улыбается. За исключением Моны Лизы с едва заметной загадочной улыбкой. Польские фешн-фотографы Биби (Bibi) и Якоб (Jacob), известные как творческий дуэт Koty2, решили взглянуть на то, как будут выглядеть самые известные картины, если их герои будут улыбаться. С помощью Искусственного Интеллекта они постарались добавить им улыбку и предлагают оценить новые, улыбающиеся, версии классических картин. Авторы считают, что нет ничего лучше улыбки, поэтому рады подарить лишний повод улыбнуться!
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