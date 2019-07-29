За границами Instagram: как создаются идеальные снимки Рианна Мейер – популярный блогер из Амстердама, у которой в Instagram уже 357 тысяч подписчиков. Рианна публикует крутые фотографии из путешествий и просто забавные снимки из своей повседневной жизни. Девушка не понаслышке знает, как сделать шикарный кадр и в какую позу лучше встать. Но, как и многие девушки, за кадром она не так идеальна. Рианна периодически балует своих подписчиков весёлыми коллажами, где наглядно показывает инстаграмную версию фото и суровую реальность.