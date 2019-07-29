Правдивые, смешные и по-настоящему живые кадры со свадеб Британец Иэн Уэлдон говорит, что он не свадебный фотограф, но молодожены постоянно приглашают его на церемонии. Дело в том, что Иэн делает такие кадры, которые обычный фотограф предпочтет удалить. Он показывает, как на самом деле выглядит свадебная суматоха. Сборы, которые превращаются в хаос и нелепые жующие лица – вот что попадает в объектив Уэлдона. Предлагаем вам взглянуть на эти правдивые, смешные и по-настоящему живые кадры!