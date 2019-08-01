Не везет, так не везет: неудачный день в картинках

Что для вас неудачный день? Каким он должен быть, чтобы вам хотелось поскорее про него забыть? У каждого человека свой порог стрессоустойчивости и терпения, поэтому то, что для одного не заслуживает внимания, для другого будет поводом уйти в депрессию. От не выдержавшего переезд и сломавшегося дома до случайно и обидно упавшей мороженки, человек каждый день сталкивается с мелкими и крупными неприятностями. В этой коллекции вы увидите самые разные ситуации, в которые попадают люди, от которых отвернулась удача.